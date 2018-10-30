Педиатры: от лапши быстрого приготовления ежегодно получают ожоги 10 тысяч детей

Американская академия педиатрии представит доклад, в котором будет освещена эта проблема.

Суп-лапша, приготовленный в «микроволновке», ежегодно вызывает 2 из 10 всех ожогов у детей. К такому выводу пришли американские педиатры. Всем известно, что пластиковую тарелку с лапшой быстрого приготовления достаточно залить водой и поставить в микроволновую печь. Через несколько секунд горячее блюдо подаётся на стол. Именно в этот момент происходит большинство травм у детей, связанных с ожогами тела. Дети чаще всего опрокидывают легкую ёмкость на себя. В 57% случаев виновницами ожогов становятся матери.

Неутешительная статистика говорит, что ежегодно около 10 тысяч детей получают ожоги тела в бытовых условиях от лапши быстрого приготовления. Врачи обращаются к компаниям-производителям этого продукта с просьбой изменить дизайн посуды для лапши и сделать её более устойчивой и безопасной в детских руках. Кроме этого, они призывают родителей внимательнее следить за детьми и горячими блюдами на кухонном столе.