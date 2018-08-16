Стартапу из США позволили продавать больным ДНК-тесты на эффективность препаратов
Создатели проекта 23andMe обещают сэкономить потребителям время, которое люди иногда тратят на бесполезные для них лекарства. Об этом пишет издание Business Insider.
Для США не нова концепция ДНК-тестов, позволяющих оценить генетическую предрасположенность к тем или иным медицинским препаратам. Они должны показывать, насколько эффективной окажется терапия для конкретного человека. Это особенно актуально для средств борьбы с инфекционными и сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также депрессии.
Подобные тесты уже получили возможность продавать такие компании, как Color Genomics и Albertsons. Однако перед процедурой пациенты должны предоставить продавцам направление от лечащего врача. 23andMe стал первым стартапом, который будет торговать с больными напрямую, независимо от медиков. Соответствующее разрешение изобретателям выдали в Управлении санитарного надзора за качеством пищи и медикаментов.
Представители FDA и сами разработчики призывают американцев не принимать решения, ориентируясь исключительно на результаты теста. Полученные данные необходимо показать врачу и проверить путем дополнительного фармакогенетического исследования. И лишь по рекомендации медиков отказываться от приема лекарств.