Стартапу из США позволили продавать больным ДНК-тесты на эффективность препаратов

Сегодня, 19:13 \\ Здоровье

Создатели проекта 23andMe обещают сэкономить потребителям время, которое люди иногда тратят на бесполезные для них лекарства. Об этом пишет издание Business Insider.

 Для США не нова концепция ДНК-тестов, позволяющих оценить генетическую предрасположенность к тем или иным медицинским препаратам. Они должны показывать, насколько эффективной окажется терапия для конкретного человека. Это особенно актуально для средств борьбы с инфекционными и сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также депрессии.

Подобные тесты уже получили возможность продавать такие компании, как Color Genomics и Albertsons. Однако перед процедурой пациенты должны предоставить продавцам направление от лечащего врача. 23andMe стал первым стартапом, который будет торговать с больными напрямую, независимо от медиков. Соответствующее разрешение изобретателям выдали в Управлении санитарного надзора за качеством пищи и медикаментов.

Представители FDA и сами разработчики призывают американцев не принимать решения, ориентируясь исключительно на результаты теста. Полученные данные необходимо показать врачу и проверить путем дополнительного фармакогенетического исследования. И лишь по рекомендации медиков отказываться от приема лекарств.

Поделиться новостью:
Автор - Александр Лубяной
Главное за неделю

Врачи опровергли пользу самого популярного лекарства от гриппа у россиян

Стало известно об истинном влиянии одного из медикаментов на организм.

Изнасилованная коллегами дознаватель из Уфы является дочерью высокопоставленного силовика

 23-летняя девушка, работающая в правоохранительных органах, обратилась в СК Башкирии с...

Эксперты развеяли мифы о традиционных средствах для профилактики гриппа и простуды

 В Минздраве заявили, что многие разрекламированные иммуностимуляторы и гомеопатические...

В Уфе после изнасилования молодого дознавателя задержали трех начальников полиции

 Следственный комитет на следующий день возбудил уголовное дело. Подробности рассказала...

Ученые: Китайская еда значительно снижает риск деменции

Команда ученых из Японии пришли к выводу, что употребление китайской еды улучшает память...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ