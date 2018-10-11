Скребок для языка сохранит вашу молодость – ученые

Вчера, 23:30 \\ Здоровье

Ученые пришли к выводу, что сохранить молодость поможет гигиена ротовой полости.

Группа специалистов в области медицинских исследований пришла к выводу, что главная тайна сохранения молодости расположена в ротовой полости человека. Свои экспертные выводы ученые опубликовали на страницах издания Daily Mail.

Ученые утверждают, что именно язык, а точнее уход за ним, сможет помочь человеку оставаться молодым достаточно долгое время. Использование специального скребка по 5 секунд ежедневно значительно уменьшит загрязнение на поверхности языка. Это даст площадку для развития полезных бактерий, которые смогут насытить организм оксидом азота. Он является прекрасным расширителем сосудов, что позволит клеткам получать больше полезных веществ с кровью. Это должно послужить хорошей защитой от преждевременной старости. Кроме того, чистка поможет избежать массового замедления регенерации вкусовых рецепторов, которые с возрастом хуже обновляются.

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Автор - Антон Словацкий
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