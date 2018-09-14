Инженеры разработали имплант для избегания слепоты

Маленький имплантат, разработанный инженерами, поможет предупредить преждевременную потерю зрения.

Специалисты корпорации Genetech представили свою разработку, которая поможет решить проблемы с макулодистрофией. Имплантат, не превышающий по размерам рисовое зерно, позволит избежать дегенерации желтого пятна, которая считается самой распространённой причиной полной потери зрения. Разработка представлена на страницах журнала New Atlas.

Макулодистрофия – отслоение глазной сетчатки, вызванное разрастанием кровеносных сосудов под ней. Когда такое происходит, человек перестает видеть центральную часть зрительного поля. В таких случаях необходимо 3-4 раза в год вводить препарат луцентис прямо в глазное яблоко. Процедура не самая приятная, поэтому многие пациенты ее пропускают. Новый имплант, созданный инженерами Genetech, имеет в себе необходимый препарат. Будучи вживленным в глаз, он автоматически будет поставлять необходимую дозу лекарства. Это позволит избежать процедуры вакцинации.