Эксперты: 60 процентам россиян не хватает витаминов

В Минздраве Российской Федерации были сделаны неутешительные выводы.

Согласно заявлению главного диетолога ведомства Виктора Тутельяна, 60 процентам россиян не хватает витаминов, которые необходимы для того, чтобы поддерживать здоровую работу организма. Эксперты отмечают, что на данный момент в обязательном порядке нужно создать новые циклы приёма минеральных комплексов с помощью имеющегося положительного опыта зарубежных стран.

Если брать в пример Японию, то граждане этой страны получают необходимые вещества в виде таблеток, капсул и драже, поэтому средняя продолжительность жизни составляет более 80 лет.

Большинство профессоров согласились с коллегой, призывая соотечественников бороться с гиповитаминозом с помощью аптечных препаратов, так как микроэлементы необходимы для того, чтобы витаминный комплекс нормально усваивался организмом, улучшая метаболизм и работу пищеварительной системы.