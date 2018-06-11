Эксперты: Кофе предотвращает заболевания печени

Американские исследователи провели ряд экспериментов относительно взаимосвязи бодрящего напитка и состояния одного из органов человека.

Согласно заявлению гастроэнтеролога Крег Ламмерт, употребление кофе предотвращает заболевания печени, в том числе аутоимунные. Если регулярно его пить в умеренном количестве, то, по мнению экспертов, приостанавливается первичное воспаление жёлчных протоков, провоцирующих развитие фиброза тканей печени.

В качестве последствий могут возникнуть такие недуги, как печеночная недостаточность, цирроз и онкология. Кроме того, данное воспаление в течение длительного времени не имеет симптомов, что является опасным для человека. После этого нарушается отток желчи, наблюдается её застой и обратное всасывание в кровь.

В рамках исследования были охвачены пациенты с данным заболеванием. В итоге был сделан вывод, что ежедневно для профилактики недуга необходимо выпивать не более одной небольшой чашки кофе.