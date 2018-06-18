Исследователи нашли идеальный коктейль для борьбы с лишним весом

Исследователи узнали, что с помощью напитка, включающего в себя сок петрушки и лимона, можно добиться эффекта похудения. Таким образом, этот микс выводит лишние токсины и является отличным жиросжигателем.

Такой рецепт напитка очень простой: нужно лишь сок петрушки соединить с лимонным соком, но только в правильной пропорции, и перемешать все в воде. Сок лимона и петрушки должен браться в равных количествах. Микс позволит вывести жидкость, а также избавляет от отеков. Сок убирает чувство голода. Однако такой рецепт можно употреблять только с разрешением врача. При отсутствии противопоказаний, достаточно выпивать по два стакана между приемом пищи на протяжении дня.

Наличие полисахарида инулина в петрушке позволяет уменьшить уровень сахара в крови. Также в петрушке есть фолиевая кислота, способствующая хорошему кровообращению. Сок петрушки лечит надпочечники и щитовидную железу, а ведь именно они становятся причиной растущего веса.

Лимонный сок выводит токсины из организма. Он содержит в себе флавоноид, который помогает похудеть. Также в лимоне находятся витамины A, B и D. Они уменьшают риск заболеть сахарным диабетом.

Таким образом, ученые хотят показать, что необязательно покупать химические препараты ради того, чтобы похудеть.