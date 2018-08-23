Родиола розовая способна улучшить работу мозга – ученые

Группа ученых обнаружила в родиоле розовой вещество, которое положительно влияет на человеческую память.

Исследователи немецкого Института генетики растений сделали открытие, которое может пригодиться в медицине. По данным ученых, растение родиола розовая является настоящим источником полезного для мозга вещества. Все эксперименты и выводы по этой теме опубликованы на страницах издания Science Advances.

Родиолу розовую используют в лечебных целях достаточно давно. Основными симптомами, при которых рекомендуется употребление настоек из нее, являются депрессивные или тревожные состояния. Растение способно оказывать благоприятное воздействие на ЦНС. Немецкие ученые смогли получить из родиолы розовой эфир феруловой кислоты FAE-20. Применив вещество на грызунах и мухах, специалисты обнаружили, что память испытуемых увеличилась на 1/3. Сейчас сотрудники Института генетики готовят ряд экспериментов о воздействии препарата на человека. В случае положительных результатов, FAE-20 можно будет применять в лекарствах для пожилых людей.