Эксперты рассказали, как распознать анемию

Молодое поколение всё чаще продолжает поражать серьёзное заболевание.

Малокровие, которое человечество знает как анемию, проявляется внешне в синяках под глазами, вечной сонливости и одышке, а внутренне - пониженном показателе гемоглобина в крови. Эксперты рассказали, как можно быстро распознать этот недуг, который в основном вызывается дефицитом железа в кровяных тельцах, но также может возникать вследствие появления серьёзных инфекций, воспалений, генетических патологий и даже онкологии.

Учёные отмечают, что чаще всего болезнь наблюдается у жителей бедных стран, где имеется недостаток животной пищи и в основном употребляется хлеб и зерновые культуры. У женщин малокровие может развиться из-за систематических кровотечений во время менструального цикла, а также при чрезмерных физических нагрузках при занятиях спортом. Иногда болезнь проявляется дефицитом витамина В12 - чаще всего у беременных, так как до появления ребёнка на свет его расход увеличивается.

Если не подвергать анемию лечению, то она может грозить преждевременными родами и инфекционными заболеваниями после них, а также нарушением психики малышей. Кроме того, она может вызывать гипоксию, а также ухудшать работу головного мозга и сердца.

Поэтому медики настоятельно рекомендуют регулярно проходить комплексное обследование, чтобы в случае обнаружения болезни незамедлительно приступить к лечению. Однако в домашних условиях можно в качестве профилактики употреблять как можно больше мяса, свеклы и зелени, а также витамина С, благодаря которому железо в продуктах будет лучше усваиваться.