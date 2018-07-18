Ученые: Китайская еда значительно снижает риск деменции

Команда ученых из Японии пришли к выводу, что употребление китайской еды улучшает память и снижает риск старческой деменции.

Японские ученые провели необычное исследование, в котором приняли участие 200 пациентов с деменцией. Все участники научного эксперимента были разделены на две группы. Первая группа ежедневно употребляла привычную домашнюю пищу, а вторая группа добровольцев получала еду из китайского ресторана.

Результаты показали, что острая и перченная китайская еда значительно снижает риск деменции, а также намного улучшает память людей, говорят японские исследователи. Кроме того, в основу китайского рациона входят исключительно свежие и здоровые продукты, также рис и красная рыба, которая способна продлевать жизни.