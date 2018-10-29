Врачи опровергли пользу самого популярного лекарства от гриппа у россиян

Вчера, 22:30 \\ Здоровье

Стало известно об истинном влиянии одного из медикаментов на организм.

Так, врачи опровергли пользу самого популярного лекарства у россиян под названием оциллококцинум - по мнению экспертов, он лишь дискредитирует гомеопатию и не является эффективным для организма. Сообщается, что тот самый экстракт из сердца и печени утки, который избавляет человека от гриппа и простуды, содержится в капсулах в ничтожной дозе.

Медики заявляют, что также в лекарстве содержатся вспомогательные вещества, а именно фруктоза и сахароза. То есть, по факту, производитель продаёт в аптеках сахар по цене 50 тысяч рублей за килограмм. Экспертами это объясняется агрессивным продвижением лекарства медицинскими представителями, которые насмехаются над наивными потребителями на специальных форумах и называют препарат пустышкой.

А что касается тех людей, которым оциллококцинум помог, то они находились под воздействием эффекта плацебо.

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Автор - Татьяна Сазонова
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