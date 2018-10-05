Эксперты развеяли мифы о традиционных средствах для профилактики гриппа и простуды

В Минздраве заявили, что многие разрекламированные иммуностимуляторы и гомеопатические средства не помогают избавиться от насморка и болей в горле. Это заявление снизило интерес покупателей к подобным средствам, однако мифы о профилактике гриппа и простуды до сих пор продолжают оставаться «истиной» для многих россиян.

Эксперты решили прояснить ситуацию. Они развеяли мифы о традиционных средствах для предотвращения заболевания гриппом и простудой. Оказалось, что витамин С совсем не поможет в профилактике простудных болезней. Обильно употреблять апельсины и яблоки можно лишь для вкуса, а вот в качестве лекарства фрукты не помогут.

Еще один миф – мед. Эксперты утверждают, что сладкий нектар, созданный пчелами, совсем не помогают в профилактике гриппа и простуды. Помимо этого, мед содержит в себе много сахара, а найти настоящий продукт крайне сложно.

А вот эфирные масла для профилактики простудных болезней действительно эффективны. Несколько капель такого масла могут помочь организму снизить риски заражения, лучше всего использовать несколько масел, собранных в одном флаконе.

Помимо этого, эксперты утверждают, что для лечения гриппа и простуды бесполезными являются горячие ванны, ингаляции, лук и чеснок, алкоголь и другие народные методы, не нашедшие подтверждения у медиков. Также важно помнить, антибиотики и сильнодействующие лекарства стоит принимать лишь после консультации с врачом.