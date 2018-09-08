Эксперты рассказали о вредных для человека сочетаниях еды

Далеко не все продукты в ежедневном рационе являются полезными для человека. Однако если их ещё и сочетать в одном блюде, но данный приём пищи может ещё сильнее навредить человеку.

К примеру, традиционный кофе с бутербродом не могут между собой взаимодействовать и "убивают" полезные свойства друг друга, так как хлеб и сахар обогащают организм углеводами, но они ухудшают усвоение кальция, который содержится в сыре. Также не рекомендуется совмещать картофель с маслом - эксперты рассказали, что при данном сочетании наблюдается повышение жиров - кроме того, овощ способствует выработке инсулина, который стимулирует их образование.

Также его не советуют есть вместе с яйцами, ведь кальций и железо не могут взаимодействовать с минералами, поэтому блюдо может спровоцировать несварение желудка. Проблемы с пищеварением также могут вызвать огурцы и помидоры, находящиеся рядом.

Диетологи советуют не забывать о запрете на употребление мяса вместе с сыром и макаронами, так как цинк блокирует фосфор и при сочетании с углеводами может вызвать брожение и боль в желудке.