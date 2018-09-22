Слепая массажистка может стать лучшим специалистом в мире

Российская массажистка, страдающая слепотой, может стать лучшим специалистом в мире. 43-летняя Ольга Челядинова рассказала порталу «Родной город», что в ее профессии главное — это развитый слух и тактильные ощущения. Этими качествами обладает мастер своего дела. Волгоградка уже дважды становилась чемпионом среди инвалидов. Таким недугом она страдает с детства, однако это не помешало ей познать науку медицины, а также обрести семейное счастье.

Ольга рассказала, что родители были первыми, кто дал ей мотивацию. Они также являются незрячими, но они не чувствовали себя не такими, как все. Такой пример стал первым стимулом для их дочки, которая, в последствии, добилась желанного.

Массажист Оля рассказала, что слепота ей помогает лучше чувствовать своих пациентов. Она лучше понимает, когда пациенту больно или хорошо. Специалист отлично чувствует, где лучше всего акцентировать свое внимание. На протяжении 20 лет она работает в этой сфере и абсолютно все пациенты ей благодарны за такое эффективное лечение. В этом году Ольга Челядинова приняла участие в конкурсе «Абилимпикс». Это уже второй конкурс для массажистки, в котором она получила награду в категории «Массаж». Теперь она готовиться к финалу, который будет проведен в городе Москва. Она счастлива, что существуют такие конкурсы, где участники могут помогать друг другу и делиться своим опытом и переживаниями по поводу своей инвалидности.

В доме женщина также не теряется — отлично приспособлена к быту. Она может без проблем выполнять уборку, готовку, а также делает уроки с ее сыном. Его зовут Миша, ему восемнадцать лет и он единственный зрячий в семье. Муж Оли потерял зрение после того, как пытался перенести простуду.

Женщина хвалит инфраструктуру в городе, отметив, что с приходом звуковых светофоров, подземных переходов, оборудованных зебр, передвижение стало проще. Она счастлива, что все учреждения, а также транспорт, специально оборудованы под людей с инвалидностью.

Один из лучших массажисток мира считает, что человек никогда не должен терять веру в себя. Окружение также может позитивно повлиять на трудные моменты в жизни. Ольга — такой же человек, как и все, который заслуживает любви, а также имеет право на жизнь и на отдых. Челядинова редко сдавалась по жизни и это принесло свои плоды — она работает в сфере медицины, а также у нее есть своя семья. Самое главное, что существуют люди, готовые придти на помощь.