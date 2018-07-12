Ученые: риск смерти напрямую зависит от массы тела

Сегодня, 21:37 \\ Здоровье

Ученые из Бристольского университета выявили, что при определенном индексе массы тела риск смерти значительно увеличивается. 

 Ученые провели новое, кардинально новое исследование, касающиеся взаимосвязи веса человека и смертности. 

В рамках исследования приняли участие около 500 тысяч человек. Помимо этого, к стандартному анализу ИМТ был прибавлен особый фактор, который выявляет причинно-следственные связи и их последствий. Именно данный метод исключает все возможные факторы риска, которые не имеют отношения к данному исследованию, например курение, уровень дохода и так далее. 

Так, за здоровую норму был взят индекс в размере 25кг/м2 

Именно данный показатель в данный момент считается средним. Ученые выявили, что при добавлении каждых пяти единиц к данному показателю приводят к приближению смерти. Так, без дополнительных факторов риска, индекс в размере 30 уже на 16% увеличивает вероятность смертности. При заболеваниях сердечно-сосудистой системы риск возрастает до 30%, а при наличии диабета риск смерти достигает уже 60%. 

Тем самым, ученые лишний раз напоминают, что ожирение крайне негативно влияет на организм человека.

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Автор - Тереза Кёльн
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