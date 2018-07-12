Ученые: риск смерти напрямую зависит от массы тела
Ученые из Бристольского университета выявили, что при определенном индексе массы тела риск смерти значительно увеличивается.
Ученые провели новое, кардинально новое исследование, касающиеся взаимосвязи веса человека и смертности.
В рамках исследования приняли участие около 500 тысяч человек. Помимо этого, к стандартному анализу ИМТ был прибавлен особый фактор, который выявляет причинно-следственные связи и их последствий. Именно данный метод исключает все возможные факторы риска, которые не имеют отношения к данному исследованию, например курение, уровень дохода и так далее.
Так, за здоровую норму был взят индекс в размере 25кг/м2
Именно данный показатель в данный момент считается средним. Ученые выявили, что при добавлении каждых пяти единиц к данному показателю приводят к приближению смерти. Так, без дополнительных факторов риска, индекс в размере 30 уже на 16% увеличивает вероятность смертности. При заболеваниях сердечно-сосудистой системы риск возрастает до 30%, а при наличии диабета риск смерти достигает уже 60%.
Тем самым, ученые лишний раз напоминают, что ожирение крайне негативно влияет на организм человека.