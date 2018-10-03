Ученые: стресс после 40 лет уменьшает размер мозга

Ученые из Техаса провели исследование, который показывает негативные последствия стресса в зрелом возрасте.



Американские ученые провели масштабное исследование, целью которого было выявление влияния стресса на работу мозга.

Для данного эксперимента было отобрано 2,2 тысячи человек, чей средний возраст составлял в среднем 48 лет.

В рамках исследования специалисты измеряли уровень гормона, отвечающего за стресс (кортизола), проводили обследование с помощью МРТ, пока добровольцы решали различные задачи, связанные с абстрактным мышлением и памятью.

В рамках данного исследования выяснилось, что именно те испытуемые, у которых уровень гормона был повышен, показывали самый наихудший результат. Помимо этого, исследование на МРТ показало, что стресс также способствует снижению количество белого и серого вещества в мозге, что в свою очередь разрушает и уменьшает мозг.

После проведения данного эксперимента ученые предостерегли все взрослое население об опасности стресса в их возрасте. Помимо этого, ученые посоветовали избегать стрессовых ситуаций.

Ранее ученые выявили, что стресс негативно отражается на когнитивных способностях у животных. Данное исследование показало, что данная тенденция наблюдается и у людей.