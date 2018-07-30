Медики рассказали о тяжелых заболеваниях из-за гаджетов

Чрезмерное использование электронных устройств приводит к проблемам с глазами и позвоночником. Их не способны предотвратить даже профилактические упражнения.

По словам врача-офтальмолога Ирины Лещенко из инстиута повышения квалификации Федерального медико-биологического агенства, из-за гаджетов люди начинают моргать до пяти раз реже. Из 15-17 морганий в минуту пользователь перед экраном выполняет около 3-5. Это лишает роговицы глаз необходимого увлажнения слезами. В итоге поверхность пересыхает. Из-за этого человек чувствует дискомфорт.

Ирина Лещенко отметила, что гаджеты грозят развитием ранней близорукости. По наблюдениям медиков, раньше генетически обусловленное заболевание проявлялось в период активного развития организма - до 18 лет. В эпоху электроники близорукость все чаще появляется у людей после 20 лет, которые слишком увлекаются смартфонами и планшетами, проводя в них по 16-18 часов в сутки.

Травматолог-ортопед Сергей Дедов добавил, что при использовании гаджетов люди подолгу держат тело в неправильном положении и не занимаются физкультурой. Из-за этого возникают тяжелые отклонения в позвоночнике: кифоз, сколиоз и сутулость. Гиподинамия приводит к общей слабости организма и даже неврологических заболеваниях. Например, защемляется нерв в шейном отлеле позвоночника. Это сопровождается болями в шее и руках. А частый набор на клавиатуре грозит дискомфортом в мышцах локтей. Медики называют его эпикондилитом.

РИА "Новости" приводит советы врачей, которые помогут избежать тяжелых последствий. Прежде всего, эксперты советуют меньше времени проводить перед экраном и больше двигаться. Для здоровья полезно соотношение: час к двум. А вот упражнения для зрения полезного эффекта не оказывают.