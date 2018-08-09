В Украине 45 учеников и беременная учительница заразились корью

В Черновицкой области случилась вспышка кори в одной сельской школе.

В Украине, в средней школе села Рукшин на Буковине вспышка кори отправила на больничный беременную учительницу и 45 учеников разного возраста. Большая часть зараженных обходится домашним лечением. Госпитализация понадобилась только восьмерым пациентам. Главврач региона сообщил, что у всех больных одинаковые симптомы.

Местные СМИ передают информацию, что корь в школе появилась в начале осени, когда заболел один из учеников. Однако, своевременные меры предосторожности были проигнорированы. Постепенно количество больных росло, но школа не закрывалась, пока не пришло распоряжение уйти на карантин, но не из-за кори, а по причине ОРВИ.

Украина продолжает лидировать по распространению кори среди всех стран Европы. Медики считают, что всему виной игнорирование прививок. В Центре общественного здоровья передали о 781 факте обнаружения кори у пациентов за прошлую неделю. Наибольшая часть из них проживает в Западных областях страны.