Врач заняла у своей пациентки 300 тысяч долларов и объявила ее слабоумной

79-летняя американка Суэллен Ли получила обвинения от своей давней подруги и сотрудницы. Из-за скандала женщина добровольно сдала свою лицензию на медицинскую деятельность и согласилась оплатить штрафы.

В США врач заняла у своей пациентки деньги. В долг она взяла немалую сумму – 300 тысяч долларов. После этого, сообщают СМИ, женщина объявила свою пациентку слабоумной.

По данным обвинения, когда женщина стала просить своего врача вернуть долг, та выявила у нее деменцию. Пациентка была возмущена диагнозом, ведь врач, по сути, объявила ее слабоумной. Женщина обратилась к другим специалистам, психолог у нее деменции не выявил. После этого врача-должницу заподозрили в том, что она специально выдумала своей пациентке такой диагноз, чтобы не возвращать деньги.

Суэллен Ли уже сдала свою лицензию и согласилась оплатить штраф на 2 тысячи долларов. А вот долг в 300 тысяч долларов она продолжает отрицать. По словам врача, она занимала такую сумму примерно 20 лет назад и отдавала ее по частям. Помимо этого, Ли утверждает, что диагноз был поставлен верно, так как в момент диагностики на это были все основания.