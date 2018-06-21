Ученые: "Органические продукты без пестицидов уменьшают вероятность заболеть раком"

Врачи рекомендуют употреблять только свежие фрукты и овощи. Ученые провели дополнительные эксперименты и узнали, какие именно органические продукты могут снизить риск заболеванием рака.

Французские ученые выявили в новом эксперименте, что продукты, не содержащие в себе пестициды, способы снизить вероятность развития раковых клеток на четверть. Данное исследование ученые проводили в течении пяти лет между 2009 и 2016 годом. В эксперименте участвовало 70 тысяч человек. Их средний возраст составлял около 44 лет. За тот период было насчитано 1340 случаев рака. Те люди, кто часто употреблял органические продукты, не имевшие пестициды и синтетические удобрения, заболевали на 25% реже других людей. В особенности ученые хотели отметить положительное влияние таких продуктов на женщин в период менопаузы. Рак груди у таких женщин уменьшился на 34%.

Уменьшение развития рака крови на 86% также является результатом такого рациона питания. Также эксперты признали факт, что люди, которые питаются органической пищей, ведут здоровый образ жизни, не имею вредных привычек и часто проводят время в спортзале или на стадионе. Люди, употребляющие пищу с химикатами, ведут обратно пропорциональный образ жизни.

Таким образом, результаты исследования французских экспертов стали еще одним подтверждением того, что химические продукты могут стать причиной развития злокачественных опухолей. К слову, В США люди получают многомиллионные компенсации за доказательства того, что именно пестициды стали причиной развития их раковых клеток и теперь они стали неизлечимо больными. Ученые также смогли пояснить, что самую большую пользу от продуктов органики получают люди, страдающие ожирением.

Однако, исследователи хотят подчеркнуть, что эксперимент нужно провести еще раз для подтверждения. Тем не менее, уже сейчас можно увидеть огромную пользу органических продуктов питания на здоровье человека. К сожалению, в массовое производство такого рода продукты организовать невозможно из-за большой стоимости, по сравнению с неорганическими продуктами.