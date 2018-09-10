Врачи Новосибирска установили пациенту кардиостимулятор уникальным способом

Новосибирским кардиохирургам удалось впервые имплантировать кардиостимулятор по новому высокотехнологическому методу.

В Новосибирской больнице прошла уникальная операция на сердце. Хирурги впервые применили новейшую методику по установке кардиостимулятора пациенту. Новый способ снизит риски возникновения аритмии фактически к нулю. Данную информацию озвучили региональные представители Минздрава. «Наши хирурги успешно провели внедрение высокотехнологического метода в имплантации кардиостимуляторов. На данном этапе проведено 6 таких операций в Новосибирске», - говорится в сообщении ведомства.

В Минздраве объяснили, что установка кардиостимуляторов практикуется уже давно, но после операции периодически можно наблюдать не естественное сокращение сердечной мышцы. Благодаря новому методу, в котором электрод стимулятора устанавливается в пучке Гиса, сердцебиение будет максимально схожим с естественным. Данную операцию называют гисиальной стимуляцией.