Эксперты рассказали, как можно защитить себя от рака

В последнее время увеличился процент смертности от заболеваний, которые трудно поддаются лечению. Это касается и онкологии.

Однако эксперты рассказали, как можно защититься от рака. Они также отмечают, что этот недуг возникает из-за наследственности и образа жизни. Поэтому, чтобы предостеречь появление болезни, нужно как можно отказаться от такой пагубной привычки, как курение, так как метаболиты проходят органы пищеварительного тракта и мочевыводящей системы, оставляя следы канцерогенных веществ.

Кроме того, нельзя забывать о профилактике вируса папилломы человека, а также гепатитов В и С. Что касается женщин, то им не следует применять гормональную заместительную терапию.

Также врачи напомнили. что для человечества наиболее опасными видами онкологии называют те, которые задевают толстую или прямую кишку, грудь, лёгкие и желудок именно на эти органы приходится половина всех летальных случаев.