В Великобритании женщина, больная раком, отдала жизнь ради своей новорожденной дочери

Жительница Великобритании намеренно отказалась от лечения рака яичников во время беременности, чтобы спасти жизнь своей дочери, как сообщает издание The New York Post.

Джемма Наттолл в 2014 году была на четвертом месяце беременности. Пройдя медицинское обследование, она узнала, что у нее рак яичника. Медики разработали ей программу лечения, которая включала и курс химиотерапии. Однако лечение необходимо было проводить с одним условием: прервать беременность. Однако женщина наотрез отказалась это делать. Отмечается, что почти через полгода, когда пришло время рожать, опухоль значительно увеличилась. Из-за нее Джемме пришлось проводить кесарево сечение, а уже после начинать хирургическое вмешательство по удалению злокачественного образования.

Операция прошла успешно. Однако спустя несколько лет, когда женщина снова пришла на обследования, заметив некоторые изменения в состоянии здоровья, у нее диагностировали рак мозга и рак легких. Начался активный сбор денежных средств для лечения. Отмечается, что Джемме Натолл даже помогала популярная актриса Кейт Уинслет. В результате удалось собрать около 440 тысяч долларов.

В начале 2018 года по медицинским показателям врачи сделали вывод, что у британки нет опухолей. Однако в середине года специалисты выявили новобразования в позвоночнике, мозге и легких, но эти опухоли уже успели развиться. Оказалось, что даже собранные средства не смогут помочь женщине, поскольку, по словам врачей, операции проводить было бессмысленно. Женщина вскоре умерла.