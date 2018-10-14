Специалисты установили, что нежелание вставать по утрам может быть признаком серьезной болезни

Ученые рассказали, что нежелание вставать по утрам может быть не просто вызвано ленью, сонливостью и недостатком сна, а оказаться одним из явных признаков проблем со здоровьем. Эксперты называют его дайсония.

Отмечается, что нужно различать самое обыкновенное желание понежиться в постели больше обычного от патологического нежелания вставать. Специалисты подчеркивают, что если утреннее пробуждение человека ассоциируется с чем-то вроде «утомительно» и «разочарование», то не стоит поднимать тревогу, поскольку именно так думает большинство, и это абсолютно нормально. Однако в случае если на ум приходят слова «стресс» или «беспокойство», то ученые уверены, что имеет смысл обратиться к терапевту, чтобы исследовать состояние и назначить методику лечения.

Сообщается, что при дайсонии человек испытывает сопутствующие проблемы со сном. Более того, независимо от наличия обязанностей, дел и их количества на протяжении дня ощущение вернуться в постель не проходит. Причем такие люди могут просыпаться очень легко, однако, трудности возникают именно с подъемом.

Интересно, что есть сходное состояние, которое называется клиноманией. Оно не признано заболеванием, но люди, которые часто испытывают подобное состояние, рассказывают, что оно вполне реально. Суть заключается в постоянном и неконтролируемом желании лежать в шезлонге или кресле. Отмечается, что оба состояния характерны для тех, у кого имеются психологические проблемы, чаще всего наблюдается при диагностике депрессии.