Ульяна Супрун рассказала, как правильно чихать

Глава Министерства здравоохранения Украины, которая прославилась неоднозначными поправками общеизвестных фактов, снова заявила о себе.

На этот раз один из самых ненавистных политиков государства Ульяна Супрун рассказала, как правильно нужно чихать, чтобы не заразить окружающее общество. Она отмечает, что всегда необходимо иметь с собой хирургическую маску и бумажные салфетки и держать как можно ближе к себе, чтобы чихнуть в них, так как опасные патогены "любят путешествовать".

Если же не получилось обзавестись ими заранее, Супрун рекомендует чихать и кашлять во внутреннюю сторону локтя. Она отметила, что при соблюдении минимальных мер предосторожности каждый человек моет сделать посильный вклад в здоровье всех людей, которые пользуются общественным транспортом.

Ранее Ульяна также предлагала лечить онкологические и психические заболевания с помощью смеха.