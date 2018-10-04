Ульяна Супрун рассказала, как правильно чихать

Сегодня, 07:31 \\ Здоровье

Глава Министерства здравоохранения Украины, которая прославилась неоднозначными поправками общеизвестных фактов, снова заявила о себе.

На этот раз один из самых ненавистных политиков государства Ульяна Супрун рассказала, как правильно нужно чихать, чтобы не заразить окружающее общество. Она отмечает, что всегда необходимо иметь с собой хирургическую маску и бумажные салфетки и держать как можно ближе к себе, чтобы чихнуть в них, так как опасные патогены "любят путешествовать".

Если же не получилось обзавестись ими заранее, Супрун рекомендует чихать и кашлять во внутреннюю сторону локтя. Она отметила, что при соблюдении минимальных мер предосторожности каждый человек моет сделать посильный вклад в здоровье всех людей, которые пользуются общественным транспортом.

Ранее Ульяна также предлагала лечить онкологические и психические заболевания с помощью смеха.

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Автор - Татьяна Сазонова
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