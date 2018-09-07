Российские ученые нашли новую пользу низкокалорийной диеты

Ученые из МГУ им. М.В. Ломоносова нашли довольно необычное и неожиданное свойство низкокалорийных диет.

Ученые провели эксперимент на крысах, у которых в силу возраста хуже работали почки. У данных грызунов наблюдались нарушения кровообращения в органе. Как ученным удалось выяснить, это происходит из-за того, что уничтожаются белки, которые были неправильно свернуты.

Так, в итоге исследования выяснилось, значительное сокращение калорий значительно сокращало период восстановления у молодых грызунов, в почках которых критически нарушалось кровообращение. Причем, срок восстановления сокращался пропорционально уменьшению калорий

Но, как отметили сами ученые, данное решение работает в том случае, если грызуны соблюдали диету долгое время и сами были достаточно молоды. Так у более зрелых крыс процесс восстановления сам по себе достаточно долгий.

Тем самым, ученым удалось обнаружить новую неожиданную пользу от диетического рациона. Ранее было доказано, что диета положительно влияет на сердечно-сосудистую систему.

Напоминаем, ранее китайские ученые выявили, что ежедневное употребление кофе оберегают кожу лица от заболеваний.