Российские ученые нашли новую пользу низкокалорийной диеты

Сегодня, 21:47 \\ Здоровье

Ученые из МГУ им. М.В. Ломоносова нашли довольно необычное и неожиданное свойство низкокалорийных диет. 

 Ученые провели эксперимент на крысах, у которых в силу возраста хуже работали почки. У данных грызунов наблюдались нарушения кровообращения в органе. Как ученным удалось выяснить, это происходит из-за того, что уничтожаются белки, которые были неправильно свернуты. 

Так, в итоге исследования выяснилось, значительное сокращение калорий значительно сокращало период восстановления у молодых грызунов, в почках которых критически нарушалось кровообращение. Причем, срок восстановления сокращался пропорционально уменьшению калорий 

Но, как отметили сами ученые, данное решение работает в том случае, если грызуны соблюдали диету долгое время и сами были достаточно молоды. Так у более зрелых крыс процесс восстановления сам по себе достаточно долгий. 

Тем самым, ученым удалось обнаружить новую неожиданную пользу от диетического рациона. Ранее было доказано, что диета положительно влияет на сердечно-сосудистую систему. 

Напоминаем, ранее китайские ученые выявили, что ежедневное употребление кофе оберегают кожу лица от заболеваний.

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Автор - Тереза Кёльн
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