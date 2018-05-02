От стоматита до рака: учёные рассказали о признаках болезней видных в полости рта

Помимо банального кариеса и неприятного запаха, рот может поведать о гораздо большем.

Первичные признаки болезней, которые можно увидеть в полости рта говорят о процессах, идущих глубоко в организме. Постоянно потрескавшиеся больные губы или полость рта говорит о стоматите, вызванного дефицитом железа или витаминов группы В. Успешно противостоять этому помогут питьё большого количества воды, фрукты, зелёные овощи, бобы и орехи. Кровоточение десён возникает чаще всего от бактерий в зубном камне, но это может быть признаком сердечных болезней или диабета. У некоторых пациентов организм чрезмерно реагирует на воспаление дёсен. Из-за попадания микробов из дёсен в кровеносную систему, происходят нарушения в кровеносном потоке и последующее разрушение сосудов мозга и сердца.

Незаживающие язвы является классической формой рака полости рта. Учёные рассказали, что язвы, которые не заживают более трёх недель, должны быть тщательно изучены. Кроме всего, это может быть признаком болезни Целиака. Целиакия - это аутоиммунное пищеварительное заболевание, при котором кишечник реагирует на клейковину и воспаляется. Неблагоприятная реакция может исходить от диетического белка, который часто встречается в трех злаках: пшенице, ячмене и ржи. И наконец, если внезапно возникнет металлический вкус во рту, это может стать признаком беременности. Этот процесс называется дисгезия, вызванным гормональными перестроениями.