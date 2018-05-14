Ученые заявили, что сидячий образ жизни вреднее курения

Ученые из США провели ряд исследований и сделали вывод, что малоподвижный образ жизни наносит вред сильнее, чем курение.

Существует теория о том, что курение сильно негативно влияет на здоровье человека. Однако такая негативная привычка не является единственным фактором ухудшения здоровья, и даже, не самым вредным. Ученые из Соединенных Штатов Америки после проведенных исследований сказали, что люди, ведущие малоподвижный образ жизни, могут умереть раньше тех, кто страдает от никотиновой зависимости или диабета.

В данном исследовании принимало участие около 120 тысяч человек. Им было предложено делать упражнения на беговой дорожке, заниматься фитнесом и зарядкой. Добровольцы были разделены на пять групп: от «сверхспортивных» до «крайне не спортивных» людей. Затем эксперты сравнили данные по смертности во всех группах. Как результат — самыми «живучими» оказались спортивные люди. Кроме этого, эффективность физических упражнений была высока во всех возрастных категориях.

Один из ученых по имени Уэль Джабер сказал, что разнообразные занятия в спортзале не являются опасными. Наиболее положительный результат наблюдался у женщин в возрасте 40 лет. А вот малоподвижная жизнь приводит к преждевременной смерти. На сегодня такой образ жизни является главной проблемой среди современного общества. От этого больше всего людей жалуются на проблемы с организмом. Ученые призывают чаще заниматься активным образом жизни.

К слову, ученые из Америки заявляли ранее, что сидячий образ жизни может стать причиной для развития слабоумия. Тогда в эксперименте участвовали 35 человек разного пола в возрасте от 45 до 75 лет.