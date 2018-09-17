Эксперты рассказали, в каких продуктах больше всего клетчатки

Сегодня, 15:13 \\ Здоровье

Эксперты давно подтвердили пользу грубой пищи для состояния желудочно-кишечного тракта.

Этому способствует клетчатка, которая содержится в некоторых продуктах. Так, она держит в тонусе стенки кишечника и является прекрасным профилактическим материалом от запоров, предотвращая также рак прямой кишки. Кроме того, она не допускает всасывание сахаров в организм, что облегчает жизнь диабетикам.

Поэтому эксперты рассказали, в каких продуктах она содержится в максимальном количестве. Больше всего клетчатки можно найти в цельных зёрнах злаков, то есть ржаном хлебе грубого помола и необработанных крупах. Кроме того, вещество находится во фруктах и зелёных растениях - листьях капусты, яблоках, цитрусах, ананасах, моркови и свекле.

Не стоит забывать, что в сырых продуктах находится вдвое больше полезных веществ, чем в термически обработанных. Не помешают ягоды и фрукты со шкуркой и косточками, но в разумных пределах. Кроме того, чем больше клетчатки употребляется, чем больше воды нужно пить, а именно не менее двух литров ежедневно.

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Автор - Татьяна Сазонова
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