Ученые рассказали о том, как фильмы ужасов влияют на организм человека

Сегодня, 14:52 \\ Здоровье

Доктор Томас Э. Эйдсон, специалист по заболеваниям вен в Арлингтоне, штата Техас рассказала с какими проблемами могут столкнуться фанаты хорроров. 

 Американские ученые провели исследование, которое выявляет реакцию организма на просмотр фильмов ужасов. 

Для данного эксперимента было отобрано 24 добровольца в возрасте до 30 лет. Все испытуемые были разделены на две группы. 

Первая группа сначала на протяжении нескольких дней смотрела ужастики, а после этого переходила на более расслабляющее кино. Вторая же группа начинала с более легких фильмов, а потом уже переходила на более напряженные. 

У участников той группы, которая завершала просмотр более тревожными фильмами, было выявлено значительное повышение уровня белка, которое отвечает за свертываемость крови. 

Так ученые сделали вывод, что фильмы, которые стимулируют появления страха способны провоцировать сгустки крови и тромбы в кровеносной системе. 

Специалисты объясняют это тем, что в момент страха организм человека переключается в режим “выживания” и делает все возможное, чтобы спасти тело от смерти. Тем самым, одним из способов становится запуск команды о более быстрой свертываемости крови. Это нужно для того, чтобы при серьезном ранении человек не погиб от потери крови. 

Тем временем российский продюсер Иван Капитонов рассказывает, что хорроры обладают выраженным психотерапевтическим эффектом. Подобные фильмы помогают отвлечься от повседневной рутины, а помимо этого, неплохо помогает людям бороться с их фобиями.

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Автор - Тереза Кёльн
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