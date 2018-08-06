В США мужчина съел экзотическое блюдо из мозга белки и умер

Местный житель американского города Рочестера, который находится в штате Нью-Йорк США, решил отведать экзотики. Однако эксперимент закончился плачевно. Мужчина скончался после того, как съел блюдо.

О необычном случае рассказали врачи из клиники Rochester Regional Health на конференции IDWeek. Мероприятие было посвящено инфекционным заболеваниям. Инцидент произошел еще в 2015 году, однако, широкую известность он приобрел только после представления доклада специалистами.

В работе сообщается, что пожилого мужчину в возрасте 61 года доставили в местную больницу, поскольку у него наблюдалось помутнение рассудка. Сначала он потерял способность говорить, а потом и вовсе перестал двигаться и вскоре умер. Медики сделали больному МРТ, результаты которого показали, что в его головном мозге протекает процесс, который очень схож по симптомам с болезнью Крейтцфельдта-Якоба (CJD). Суть недуга заключается в разрушении работы мозга из-за нарушения работы белков - прионов.

За всю историю человечества было зафиксировано всего несколько сотен случаев подобного заболевания. Его источник – употребление в пищу зараженной говядины и проявлялись, по большей части, в Великобритании в период 80-х и 90-х годов двадцатого столетия. Однако, по словам доктора Тары Чен, инцидент с американцем необычен. Как рассказали его родственники, он очень любил охоту. И незадолго до ухудшения состояния здоровья съел блюдо из мозга белки. И до сих пор неизвестно, он употребил только мозг или зараженное мясо тоже. Исследователи отметили, что CJD очень быстро прогрессирует, а диагноз ставится обычно лишь после смерти больного, поэтому не удается принять своевременные меры.