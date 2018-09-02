Эксперты рассказали, какие продукты могут заменить лекарства

Сегодня, 14:44 \\ Здоровье

Всем известно, что некоторые вещества, находящиеся в еде, могут оказывать то или иное влияние на человеческий организм.

Эксперты рассказали, какие именно продукты могут заменить традиционные медикаменты. Согласно заявлению специалистов, наиболее полезными в этом плане являются арбуз и корица - при их употреблении наблюдается разжижение крови и снижение нагрузки на сердце.

Если же сложно уснуть, то снотворные лекарства может заменить тёплое молоко с мёдом, а против вирусных и простудных заболеваний рекомендуются такие продукты, как сельдерей, зелёный чай и оливковое масло, они же природные антибиотики.

Вместо анальгетиков можно применять чеснок и имбирь, а для улучшения мужской силы виагру хорошо заменяет арахис, красная рыба и апельсины. А морковь и жирная рыба, по словам учёных, способны продлить человеческую жизнь на 5-10 лет и обеспечить организм полезным витаминным комплексом.

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Автор - Татьяна Сазонова
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