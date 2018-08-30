Сексологи рассказали, как легко увеличить пенис без операции

Сегодня, 12:50 \\ Здоровье / От редакции

Стала известна главная разгадка секрета счастья представителей сильного пола.

Так, сексологи рассказали, как можно легко увеличить пенис без операций и прочих вмешательств. Специалисты утверждают, что если употреблять много морепродуктов, то повысится не только мужская сексуальная активность, но и увеличится размер полового органа. Особое внимание необходимо уделить устрицам, в которых содержится много цинка, благотворно влияющего на величину пениса.

Кроме правильного рациона, в свободном доступе имеется большое количество методик, но сексологи заявляют, что они не могут повлиять на фактические размеры мужского достоинства.

Что касается визуального увеличения органа, то в этом поможет бритьё лобковых волос и похудение живота. Отмечается, что спортивное телосложение может значительно повлиять на половую жизнь.

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Автор - Татьяна Сазонова
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