Сексологи рассказали, как легко увеличить пенис без операции

Стала известна главная разгадка секрета счастья представителей сильного пола.

Так, сексологи рассказали, как можно легко увеличить пенис без операций и прочих вмешательств. Специалисты утверждают, что если употреблять много морепродуктов, то повысится не только мужская сексуальная активность, но и увеличится размер полового органа. Особое внимание необходимо уделить устрицам, в которых содержится много цинка, благотворно влияющего на величину пениса.

Кроме правильного рациона, в свободном доступе имеется большое количество методик, но сексологи заявляют, что они не могут повлиять на фактические размеры мужского достоинства.

Что касается визуального увеличения органа, то в этом поможет бритьё лобковых волос и похудение живота. Отмечается, что спортивное телосложение может значительно повлиять на половую жизнь.