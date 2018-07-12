Ученые: Антибиотики опаснее для человека, чем рак и диабет

Британские ученые доказали, что к 2050 году антибиотики будут составлять большую опасность для здоровья человека.

Исследователи из Великобритании сообщили, что от антибиотиков во врем мире умирают намного больше людей, чем от рака или диабета. Несмотря на стремление снизить нормы отпуска препаратов по рецептам, британские врачи по-прежнему рекомендуют употреблять в два раза больше антибиотиков, чем их европейские коллеги.

Эксперты предупреждают, что обычные операции в больнице могут стать слишком опасными, так как из-за антибиотиков обычные лекарства станут неэффективными. Ученые опасаются, что кризис антибиотиков становится все хуже и вскоре даже самые сильные препараты не смогут лечить многие инфекции.