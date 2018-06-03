Врач назвал 3 совета для предотвращения разрыва кишечника

Волгоградский врач-проктолог Олег Михайлов рассказал о болезни дивертикулез, который может привести к серьезным последствиям и проблемам с кишечником. По словам специалиста, данное заболевание может возникнуть у многих людей, в «зоне риска» находятся даже те, кто совсем об этом не подозревает.

Дивертикулез – грыжевые наросты, которые появляются на тонких стенках кишечника. Одним из последствий данного заболевания являются разрывы. Чаще всего эта проблема встречается у людей, которые неправильно питаются, едят много животного белка и рафинированных продуктов. По словам врача Олега Михайлова, у вегетарианцев дивертикулез диагностируется в 3 раза реже, чем у заядлых мясоедов.

К болезни приводит фастфуд, полуфабрикаты и снижение в рационе овощей, фруктов, бобов. От нехватки клетчатки кишечник становится «ленивым», его ткани снижают активность. Из-за этого у людей появляются запоры, от которых внутри кишечника возрастает давление и появляются наросты – дивертикулы.

Эти наросты не опасны, однако частые запоры из-за неправильного питания становятся причинами воспаления в кишечнике. Так появляются осложнения дивертикулеза – абсцессы и гнойные образования. В результате, наросты разрываются и все, что находится в кишечнике, оказывается в брюшной полости.

Врач рассказал, что ужасных и крайне серьезных последствий можно избежать. Он назвал 3 совета по предотвращению разрыва кишечника. Специалист считает, что избежать дивертикулеза и разрыва наростов можно путем отказа от рафинированной пищи. Также важно всегда включать в рацион крупы, бобовые, морковь, свеклу, капусту и яблоки. Помимо этого, крайне важно сделать первую колоноскопию в 50-55 лет, именно в этом возрасте случаются или начинаются обострения.