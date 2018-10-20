Участковых врачей в Подмосковье хотят освободить от выездов на дом

Вместо них планируют организовать специальную выездную службу, которая будет отдельной от неотложной. Что касается участковых врачей-терапевтов, то им хотят увеличить за счет освободившегося времени часы приема.

Министр здравоохранения Истры Дмитрий Матвеев рассказал, что в Подмосковье хотят запустить специальную систему оказания помощи пациентам на дому. Участковым врачам, на которых сейчас еще лежит такая обязанность, увеличат время приема больных в поликлиниках. Оно возрастет до 7,5 часов. Такое увеличение позволит принимать до 70 тысяч пациентов больше, чем в настоящий момент. Специальную службу оснастят специальными автомобилями, они будут обслуживать вызовы на дом в течение двух часов. Эта инициатива была высказана на специальном семинаре «Современные принципы эффективного управления» Сбербанка. Он проходил 19 октября и длился два дня. Сообщается, что это мероприятие стало довольно популярным. На нем предлагают различные интересные проекты, реализация которых позволит улучшить систему здравоохранения в том числе. Оно было организовано на базе корпоративного университета Сбербанка. Участие в нем приняли местные депутаты, а также министры и главы районов и городских округов Подмосковья.

Напомним, это не первое нововведение в Подмосковье, которое планируется осуществить в области здравоохранения. Ранее стало известно, что автомобили скорой помощи, которая была вызвана, можно будет отследить с помощью мобильного приложения.