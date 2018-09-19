Медики рассказали, как распознать клиническую депрессию

Осенью люди часто сталкиваются с резкой сменой настроения и ухудшением общего самочувствия.

Наиболее распространённым отклонением от нормы является проявление депрессии. Медики рассказали, каким образом её можно распознать.

Известно, что данное состояние бывает двух типов - реакция на стресс, которая излечима препаратами и консультациями со специалистом, и более коварная, которая появляется словно на ровном месте - несмотря на то, что всё хорошо, человек впадает в уныние.

Клиническую депрессию можно отличить от апатии или банальной лени тем, что в этом состоянии человек испытывает необъяснимую тревогу, полную потерю интереса к жизни и постоянную тоску. Также пациент становится заторможенным во всех жизненных проявлениях - наблюдается тугость мысли и невозможность сделать элементарные вещи.

Кроме того, при депрессии больной не может ничему радоваться и даже влюбиться, так как на это нет сил и внутренних ресурсов. Отмечается и ухудшение общего здоровья - проблемы с пищеварением, головные боли и проблемы с сердцем.