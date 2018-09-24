Медики назвали 4 эффективных способа, чтобы укрепить иммунитет

Американские ученые рассказали, как при помощи витаминов и микроэлементом можно эффективно укрепить иммунитет.

Профессор Крис Ньюболд рассказал, что лучший способ избежать простуды и гриппа этой зимой это сохранять тело в тепле, пить много воды и хорошо высыпаться. Однако иногда организму нужна помощь и правильные питательные вещества, что смогут эффективно укрепить иммунитет. В первую очередь медики рекомендуют пропить целый комплекс витаминов С, которые повышают иммунную систему. Далее ученые рекомендует употреблять натуральное средство «Пикногенол», чтобы предотвратить болезни.

Также помогут зимой и витамин С, который позволит человеку сопротивляться сезонным вирусам. И четвертый способ - это профилактические средства и микроэлементы, которые предупредят многие простуды и грипп.