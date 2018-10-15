Ученые заявили что через больничные простыни может передаваться опасная инфекция

Специалисты провели научное исследование, в ходе которого удалось установить, что на больничных простынях остаются опасные микроорганизмы даже после тщательной очистки. Об этом сообщает издание OAnews.

Ученые из Университетской школы Университета Де Монфорта в Лестере в Англии выяснили, что даже после стирки, в ходе которое постельное белье проходит тщательную обработку, оно сохраняет опасную инфекцию. Оказалось, что может быть поражен кишечник. Эксперты рассказали, что в легкой форме это может проявиться посредством диареи. Однако при возможных осложнениях пациенты могут заработать опасное заболевание толстой кишки и почечную недостаточность.

Специалисты провели эксперимент и очистили простыни с помощью обыкновенной стиральной машины. Они промывали хлоридно-пропиленовое покрытие C. Difficile с использованием моющего средства. Процедура проводилась при высоких температурах. После стирки ученые исследовали поверхность и выявили наличие бактерий. Кроме того, опасные микроорганизмы смогли перебраться с зараженного постельного белья на простыни, где изначально не было вредных бактерий.

Эксперты отметили, что намерены продолжить исследование, в ходе которого хотят разработать механизм, который сможет проводить полную очистку постельного белья. После нее не должно оставаться никаких микробов.