Ученые раскрыли тайное значение тонкой талии

Профессор психологии здоровья в Университете Суррея Джейн Огден раскрыла тайное значение тонкой талии, немного рассказав о ее обладательницах.

Ученые из Великобритании выявили связь между тонкой талией и характером ее обладательницы.

Огден заявляет, что обнаружился факт, сообщающийся о том, что стройную фигуру имеют более здоровые и успешные женщины. Также она рассказала, что именно узкая талия вызывает ассоциацию достатка, успеха и самоконтроля. Ученая подчеркнула, что поддержание стройности - очень большой и тяжелый труд, особенно для родивших женщин.

Также, она подчеркнула, что несмотря на постепенное возвращение в моду более круглых и пышных форм, очень многие стремятся именно к очень тонкой талии. Особенно хорошо играет контраст между тонкой талией и круглыми бедрами.

Хирург Уэльбек Майлс Берри подтвердил слова специалиста. Он рассказал, что в наше время худоба указывает на приличный достаток. Он подчеркнул комичность, рассказав, что раньше все было совсем наоборот, богачей выдавала именно пышная, а порой и очень тучная фигура. Сейчас же худоба демонстрирует, что у ее обладательницы есть достаточно денег, чтобы позволить себе личного тренера.