В Европе зафиксирована лихорадка Западного Нила – Роспотребнадзор

В Роспотребнадзоре предупредили соотечественников об опасном заболевании в странах ЕС.

Сотрудники Роспотребнадзора опубликовали на официальном портале предупреждение о вспышке лихорадки Западного Нила в нескольких европейских странах. Количество случаев заболевания достигло 1,3 тыс. человек в 2018 году. Более 140 пациентов спасти не удалось. Европейский центр контроля заболеваний предоставил список с точным количеством заразившихся данной лихорадкой по каждому региону за последний год. Лидирует в печальной статистике Италия, где число заболевших приближается к 500, а умерших – 36 человек. В Греции зафиксировано 283 жалобы на симптомы лихорадки Западного Нила, в Румынии 256, а в Венгрии – 197 человек. Далее идут Хорватия – 45, Франция – 16, Австрия – 15. Остальные случаи заражения носят единичный характер.

Лихорадку Западного Нила переносят комары. Попадая в организм, вирус бьёт по нервной системе, оказывая паралитический эффект, сопровождаемый менингитом или энцефалитом. Сильные головные и мышечные боли, отек лимфоузлов и лихорадка являются первыми симптомами заболевания. В таких случаях крайне важно скорее обратиться за медицинской помощью, что может спасти жизнь.