Ученые рассказали, что привычка, которой страдает каждый, может быть смертельно опасной

Речь идет обо все знакомой вредной привычке ковыряться в носу. Британские ученые выяснили, что это действие является не просто некультурной, но может быть еще и смертельно опасной. Оказалось, что все дело в бактериях на пальцах.

Специалисты из университета в Ливерпуле провели исследование, согласно которому на пальцы добровольцев намеренно нанесли бактерии, а после попросили их засунуть пальцы в нос. В результате эксперимента удалось установить, что бактерии, попадая в носовую полость, могут не остаться там, а распространиться дальше. В конечном итоге, микробы могут попасть в легкие, где спровоцируют воспаление и станут возбудителями пневмонии. Результаты исследования опубликованы в местном издании European Respiratory Journal.

Автор проекта Виктория Коннор рассказала, что пневмококк прижился в носу почти у 40% испытуемых. Вследствие этого эксперт предостерегает, следует особенно тщательно следить за чистотой рук, поскольку на них ежедневно скапливается огромное количество бактерий, которые могут стать причиной самых разных заболеваний.

Таким образом, ученые выяснили, что привычка, которая присуща практически каждому человеку на планете, может быть смертельно опасной и в случае неблагоприятного развития болезни даже привести к летальному исходу.