Учёные назвали страны с самой высокой и низкой продолжительностью жизни

Исследователи уверяют, что за счёт быстроразвивающихся стран, таких как Китай, глобальные показатели вырастут в среднем на 4 года.

Парадоксально, но многие развитые страны не являются лидерами по продолжительности жизни. Согласно исследованиям учёных Вашингтонского университета, лидирующие позиции в мировом рейтинге занимают Япония и Испания. Причём, пиренейская страна за последние 22 года сделала огромный прогресс и вскоре, по прогнозам, может подвинуть Страну восходящего солнца с первого места. Специалисты назвали продолжительность жизни в этих государствах – 86 и 85,8 лет соответственно. В четвёрку лидеров также входят Швейцария и Сингапур, где показатели выше 85 лет.

Учёные, говоря о странах с самой высокой и низкой продолжительностью жизни, подчёркивают огромный разрыв - показатели в Лесото, Сомали, Зимбабве и Центральноафриканской Республике почти на 30 лет ниже. Самая богатая страна мира – США барахтается на 64 месте с цифрой 78,7. А Британия заметно поднялась в этом рейтинге на 26 место - 80,8 лет. Учёные отмечают, что на длительность жизни человека влияет распространение тяжёлых заболеваний – от лёгочных и сердечных до рака и болезни Альцгеймера. В докладе специалистов говорится, что на показатели в более развитых странах влияет рост неинфекционных заболеваний, вызванных ожирением и нездоровым образом жизни.