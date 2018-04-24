Ученые: Интернет и соцсети провоцируют ожирение у детей

Сегодня, 13:49 \\ Здоровье

Команда ученых доказала, что Интернет не только портит детскую психику, но и влияет на образование лишнего веса.

Ученые из Университета Ливерпуля и исследовательского центра по изучению рака в Великобритании проанализировали питание почти 2500 детей-добровольцев возрастом от 7 до 11 лет. Результаты показали, что активно набирали лишний вес именно те дети, которые в день более трех часов использовали Интернет и переписывались в соцсетях. Согласно исследованиям, проведенным Cancer Research UK, эти молодые люди почти на 80% чаще страдали избыточным весом или ожирением.

Автор исследования Эмма Бойланд настойчиво рекомендует родителям тщательнее следить за своими детьми и не разрешать им пользоваться Интернетом больше одного часа в сутки. «Это влияет на уровень ожирения у детей, подвергая их риску возникновения целого ряда заболеваний по мере их взросления», - говорит Бойланд.

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Автор - Светлана Тарабан
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