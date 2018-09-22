Ученые рассказали, что на ногтях можно разглядеть серьезные проблемы со здоровьем

Специалисты из Университета Флориды в США отметили, что ногти являются отличным показателем состояния здоровья человека. Оказалось, что по их цвету и внешнему виду можно даже распознать рак.

Ученые рассказали, что люди недооценивают изменения, которые иногда происходят с ногтями и практически никогда не учитывают, что они являются отражением внутренних проблем, и на них можно разглядеть наличие серьезных проблем со здоровьем. Например, медики рассказывают, если ногтевая пластина приобрела коричневый оттенок, это повод задуматься о передозировке лекарственных препаратов. Кроме того, ногти могут даже позеленеть. Чаще всего, по словам специалистов, это связано с инфекцией, которая поражает ногтевую пластину. Также приобретение розово-сиреневого оттенка напрямую говорит о необходимости посещения кардиолога, поскольку указывает на проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Авторы исследования поделились историей, когда у мужчины долгие годы не могли обнаружить рак. Он пришел в научный институт для проведения исследования и исключения грибковой инфекции из потенциального заболевания. Однако специалисты мгновенно обратили внимание на черную полосу, которая присутствовала на одном из ногтей. Это, как позже выяснилось, признак крайне неудачной меланомы – онкологическом заболевании, которое поражает кожу.

Однако эксперты отмечают, что не стоит слишком мнительно относиться к состоянию ногтей. Если вдруг они стали волнистыми, это не говорит о наличии какого-то опасного заболевания, а всего лишь о неправильном маникюре. Ученые отмечают, что необходимо просто следить за состоянием ногтевой пластины и должным образом за ней ухаживать, тогда многих проблем удастся избежать.