ВОЗ рассказала о самых вредных продуктах

По словам диетологов, опаснее всего употреблять в пищу недорогие товары. Исследование приводит MedDaily.

Эксперты Всемирной организации здравоохранения предупреждают об угрозе со стороны дешевых сосисок и колбас. Экономя деньги, человек рискует купить продукт с высоким содержанием токсичных веществ, провоцирующих развитие рака. А вот мяса в таких колбасах практически нет.

Не меньший вред способны нанести бюджетные консервы и полуфабрикаты. По словам сотрудников ВОЗ, в них содержатся транс-жиры и фосфаты, пагубно влияющие на организм. К примеру, банка из недорогого материала способна отравлять консервированную рыбу тяжелыми металлами.

В список не рекомендуемой еды попал самый дешевый сыр. Как рассказали специалисты, большинство таких товаров делают не из молока, а из маргарина. Такие сырные продукты грозят сердечно-сосудистыми заболеваниями.