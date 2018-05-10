Пересаживать легкие детям впервые начнут медики в Морозовской больнице

Об этом рассказала главный врач Морозовской детской городской клинической больницы Елена Петряйкина. Она сообщила, что эта операция очень сложная, однако, врачи проходят подготовку и смогут проводить ее уже в 2019 году.

В настоящее время несколько медиков больницы уже прошли обучение и подготовку к подобному хирургическому вмешательству за границей. Сейчас они продолжат обучение в Санкт-Петербурге. Как отмечает Елена Петряйкина, потребуется некоторое время, чтобы специалисты овладели определёнными навыками и техникой, однако, уже летом такие операции смогут проводиться. Сейчас, по ее словам, в Морозовской больнице находятся 10 детей, которые нуждаются в таком хирургическом вмешательстве.

Кроме того, медики продолжат проводить и пересадку костного мозга. Впервые такая операция была сделана осенью 2018 года. Она прошла крайне успешно, более того, в больнице открыли даже целое отделение по трансплантации костного мозга. Отмечается, что оснащение отделения очень высокотехнологично. Имеется 10 боксов, у которых есть специальная приточно-вытяжная вентиляция с фильтрами, которые проводят очистку на высочайшем уровне. Кроме того, установлена специальная система дистанционных мониторинга и терапии. Это позволяет медицинским работникам не входить в стерильное помещение, а осуществлять все манипуляции на расстоянии.