Ученые рассказали, что биологические часы мешают просыпаться по утрам

Исследователи из австралийского Университета Флиндерс рассказали, что причиной тяжелого пробуждения по утрам могут стать внутренние часы, которые работают слишком медленно.

Ученые установили, что ранний отход ко сну может решить проблему тяжелого и медленного пробуждения по утрам.

Ученые объяснили, что во время сна каждая система организма замедляется, от нервной до сердечно-сосудистой. И для того, чтобы все системы пробудились после сна. Ученые объясняют, что тяжелое пробуждение происходит из-за слишком медленной работы биологических часов.

От данного феномена страдают около 60% всех жителей планеты. Особенно ярко это проявляется в подростковом возрасте, со временем внутренние часы начинают работать быстрее. Но несмотря на это, пожилым людям все-равно нужно больше времени для сна и пробуждения.

Также ученые рассказали, что “жаворонки” более здоровые и стройные, по сравнению с “совами”. Оказалось, что приверженцы более позднего сна страдают от недостатка витамина D, депрессий и избыточного веса.

Также, ученым удалось “взломать” работу внутренних часов человека. Данный результат был достигнут в ходе эксперимента. Пехотинца поместили в бункер на 10 дней, отслеживая его показатели. Когда мужчина окончательно потерял связь со временем и пространстве, он просто предпочитал спать во время полной темноты.