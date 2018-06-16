Ученые рассказали, что порноактеры страдают от проблем в сексе

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Ученые из Майамского университета совместно с врачом Джастином Дублином провели исследование на тему проблем среди порноактеров. 

 Ученые провели исследования, касаемые половой жизни порноактеров. 

Как выяснилось, каждая четвертая актриса страдает каким-либо из видов расстройства сексуального плана. А 69% мужчин в порноиндустрии используют специальные препараты, которые позволяют поддерживать эрекцию. Помимо этого, 58% опрошенных актеров признались, что подобными препаратами им приходится пользоваться и в реальной жизни. 

По словам специалистов, это шокирующий результат среди мужчин, чей возраст превышает не более 29 лет. Помимо этого, каждый третий актер так или иначе страдает от расстройств эрекции или половых функций. 

После проведенного исследования ученые подчеркнули, что данная специальность не такая легкая, как может показаться на первый взгляд, и имеет за собой множество подводных камней, о которых не принято рассказывать. Позднее они заявили, что нечестно сравнивать себя с порноактерами, как по отношению к ним, так и к самим себе. 

Ранее ученые выявили, что самооценка мужчины напрямую влияет на уровень мужского гормона тестостерона. Чем больше мужчина уверен в себе и своих силах, тем более высокими будут показатели гормона.  

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Автор - Тереза Кёльн
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