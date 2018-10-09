Специалисты назвали причины частой заболеваемости гриппом

Сегодня, 13:04 \\ Здоровье

Оказалось, что частая заболеваемость гриппом может крыться в самых безобидных, на первый взгляд, действиях. Эксперты называли 5 таких причин, которые объясняют регулярное развитие инфекций.

 Главной и первой причиной постоянного наличия у себя инфекционных заболеваний может обнаружить человек в том случае, если он не уделяет достаточно времени для мытья рук. Специалисты отмечают, что на эту процедуру нужно отводить не менее 20 секунд. Кроме того, данную процедуру необходимо проводить тщательно и с мылом.

Помимо мытья рук, эксперты уверены, что частые заболевания гриппом напрямую связаны с ослабленным иммунитетом. Это может быть вызвано аутоиммунной проблемой или же являться побочным эффектом лекарства. Третьим обстоятельством, от которого зависит регулярное развитие инфекционных заболеваний в организме, специалисты назвали обезвоживание. Недостаток воды в организме тоже может привести к гриппу, поскольку дефицит жидкости снижает защиту перед вирусами.

Кроме того, очень важным, по мнению ученых, является постоянное прикосновение лица. Причем этим страдают одинаково представители как мужского, так и женского пола. Эксперты выяснили, что люди нечасто следят за чистотой своих рук. А потому микробы, которые находятся на них, могут попасть внутрь организма посредством постоянного поднесения к лицу. Также стоит следить за наличием аллергических реакций и вовремя их предотвращать, поскольку они тоже ослабляют иммунную систему.

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Автор - Евгения Чернобаб
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